Divorce Rabiot - OM : Le transfert historique qui s’annonce !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L'Olympique de Marseille a annoncé sa volonté de se séparer d'Adrien Rabiot suite à son altercation avec Jonathan Rowe après le match contre Rennes. Ce départ marque une première pour l'international français, qui pourrait connaître son premier transfert, lui qui a jusqu’ici toujours rejoint ses clubs en tant qu’agent libre.

L’OM a officialisé ce mardi sa volonté de se séparer d’Adrien Rabiot, quatre jours après l’altercation avec Jonathan Rowe dans la foulée du match à Rennes. « Cette décision a été prise en raison d’un comportement inadmissible dans le vestiaire après le match contre le Stade Rennais FC, en accord avec le staff technique et en application du code de conduite interne du club », a fait savoir l’OM dans son communiqué.

« Il va y avoir des propositions » Adrien Rabiot est donc à vendre, et son entourage a bien l’intention de trouver une porte de sortie avant la fin du mercato estival. « Il va falloir se tourner vers d'autres horizons, c'est la loi du foot, a confié mardi soir Romuald Palao, avocat de la famille Rabiot, invité de RMC. Forcément qu'on va regarder ce qu'il se passe. Il y a des clubs qui sont venus dans le courant de l'été, certains se sont manifestés ces derniers jours et un peu plus aujourd'hui. Il va y avoir des propositions. »