Transfert au PSG : Une grosse surprise annoncée à l’étranger !

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2027 avec le PSG, Carlos Soler devrait changer d'air lors de ce mercato estival. Indésirable à Paris, l'international espagnol est poussé vers la sortie par sa direction. Alerté par la situation de Carlos Soler, l'Ajax serait en pourparlers avec le PSG pour boucler un prêt avec obligation d'achat.

Lors de l'été 2022, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a déboursé environ 18M€ pour s'attacher les services de Carlos Soler. Toutefois, le milieu offensif de 28 ans ne s'est jamais imposé à Paris.

PSG : L'Ajax veut recruter Soler Après avoir passé trois saisons à Paris (deux si on compte son prêt d'un an à West Ham), Carlos Soler serait plus que jamais sur le départ. En fin de contrat le 30 juin 2027 avec le PSG, l'international espagnol est poussé vers la sortie par les hautes sphères du club rouge et bleu. Ce qui n'a pas échappé à l'Ajax.