Transfert au PSG : Une grosse surprise annoncée à l’étranger !

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2027 avec le PSG, Carlos Soler devrait changer d'air lors de ce mercato estival. Indésirable à Paris, l'international espagnol est poussé vers la sortie par sa direction. Alerté par la situation de Carlos Soler, l'Ajax serait en pourparlers avec le PSG pour boucler un prêt avec obligation d'achat.
Lors de l'été 2022, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a déboursé environ 18M€ pour s'attacher les services de Carlos Soler. Toutefois, le milieu offensif de 28 ans ne s'est jamais imposé à Paris.
PSG : L'Ajax veut recruter Soler
Après avoir passé trois saisons à Paris (deux si on compte son prêt d'un an à West Ham), Carlos Soler serait plus que jamais sur le départ. En fin de contrat le 30 juin 2027 avec le PSG, l'international espagnol est poussé vers la sortie par les hautes sphères du club rouge et bleu. Ce qui n'a pas échappé à l'Ajax.
Transfert de Soler : L'Ajax a lancé les pourparlers avec le PSG
Selon les informations de Voetbalzone, l'Ajax aurait coché le nom de Carlos Soler, étant emballé par l'idée de boucler son transfert lors de ce mercato estival. Pour mettre toutes les chances de leur côté sur ce dossier, les Lanciers auraient déjà lancé les négociations avec le PSG, et ce, pour finaliser un prêt avec obligation d'achat. Reste à savoir si les deux clubs parviendront à se mettre d'accord d'ici la fin de ce mercato estival, programmée le 1er septembre à 20 heures.