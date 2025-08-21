OM - Transfert de dernière minute : Le coup de poker chez le champion d’Angleterre ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A une dizaine de jours de la clôture du marché des transferts, les hauts décideurs de l’OM ont encore du pain sur la planche et notamment dans le secteur défensif où une volonté de plus en plus grande gagneraient les dirigeants pour une opération avec Liverpool. Explications.

L’Olympique de Marseille est bien parti pour se renforcer jusqu’aux ultimes instants du mercato. C’est la tendance présente dans les médias ces dernières heures. Foot Mercato est allé jusqu’à dire mercredi que 10 mouvements seraient possibles à l’OM, comprenant arrivées comme départs. Adrien Rabiot et Jonathan Rowe sont poussés vers la sortie depuis leur altercation d’une « violence extrême » comme l’a imagé Pablo Longoria pour l’AFP.

L’OM cherche un latéral gauche et fait son marché… à Liverpool ? Le président de l’OM, travaillant de concert avec le directeur du football Medhi Benatia, ferait d’une priorité le renforcement de la défense de l’équipe de Roberto De Zerbi. Et plus précisément dans l’axe et sur le flanc gauche. Concernant le poste d’arrière latéral, le comité de direction de l’Olympique de Marseille regarderait de l’autre côté de la Manche et pas dans n’importe quel effectif.