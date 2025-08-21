Transfert de dernière minute : l’OM tente un joli coup !

Amadou Diawara

Alors que le mercato estival ferme ses portes le 1er septembre à 20 heures, l'OM de Pablo Longoria aimerait renforcer le couloir gauche de sa défense. Pour ce faire, le club olympien aurait identifié le profil d'Emerson Palmieri, sous contrat jusqu'au 30 juin 2026 avec West Ham. Passé par l'OL, l'international italien pourrait donc faire son retour en Ligue 1.

Depuis le début de ce mercato estival, l'OM s'est attaché les services de six nouveaux joueurs au total : Angel Gomes (LOSC), CJ Egan-Riley (Burnley), Facundo Medina (RC Lens), Timothy Weah (Juventus), Pierre-Emerick Aubameyang (Al Qadsiah) et Igor Paixao (Feyenoord). Alors que cette fenêtre de transferts sera clôturée le 1er septembre à 20 heures, le club présidé par Pablo Longoria compterait s'offrir un renfort pour le couloir gauche de sa défense.

L'OM s'attaque à Emerson Palmieri Selon les informations de Foot Mercato, l'OM aurait identifié un tout nouveau profil au poste d'arrière gauche. En effet, l'écurie phocéenne souhaiterait boucler la signature d'Emerson Palmieri, engagé jusqu'au 30 juin 2026 avec West Ham. D'ailleurs, l'OM aurait déjà lancé les pourparlers pour mener à bien cette opération.