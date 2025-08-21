C'est terminé au PSG, catastrophe sur le mercato ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après avoir recruté trois nouveaux joueurs à savoir Renato Marin, Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi, le PSG aurait décidé de mettre fin à son recrutement. Luis Enrique et Luis Campos estimeraient que les postes sont triplés et qu'il n'est donc pas nécessaire de se renforcer. Mais est-ce la bonne solution ?

Assez discret cet été lors du mercato, le PSG a recruté trois nouveaux joueurs à savoir Renato Marin, Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi. Deux gardiens de but et un défenseur central pour amener une nouvelle dynamique à un effectif qui a brillé la saison dernière, mais est-ce suffisant ? Visiblement oui. Selon les informations du Parisien, Luis Enrique et Luis Campos ont décidé de mettre fin au recrutement du PSG, sauf départ majeur d'ici le 1er septembre.

Mercato terminé pour le PSG Un choix qui peut surprendre compte tenu du fait que le PSG aurait pu avoir l'intention de recruter un nouveau latéral droit afin de permettre à Achraf Hakimi de souffler. Mais d'après Le Parisien, Luis Enrique aurait prévu d'utiliser Warren Zaïre-Emery, João Neves et Illia Zabarnyi à ce poste, notamment pour compenser le départ du Marocain à la CAN cet hiver. Même constat à gauche où Lucas Hernandez et Lucas Beraldo seront utilisés pour faire souffler Nuno Mendes. Enfin, dans l'axe, Marquinhos, Willian Pacho, Illia Zabarnyi, Lucas Beraldo et Lucas Hernandez se bâteront pour deux places.