«Pas trop envie de partir» : Le salaire XXL qui le retient au PSG !

Plus en odeur de sainteté au PSG, Julian Draxler a fini par faire ses valises à l'été 2023. Après un prêt à Benfica, l'Allemand s'est envolé pour le Qatar. S'il a accepté par s'en aller, le milieu offensif de 31 ans a toutefois réfléchi à deux fois avant de quitter le PSG. La raison ? Son train de vie confortable dans la capitale française.
C'est en 2023 que Julian Draxler a quitté le PSG pour rejoindre le Qatar et le club d'Al Ahli. Loin d'être emballé initialement par ce transfert, l'Allemand a finalement dit oui notamment à la suite d'une tentative de cambriolage à Paris. Et voilà que d'autres raisons retenaient également Draxler au PSG. A commencer par son salaire, lui qui était très bien payé durant son passage au sein du club de la capitale.
« Une fois arrivé au PSG, on n’a pas trop envie de partir »
« Le football est notre métier, j’étais déjà très bien payé au PSG où les attentes sont très hautes. Redescendre de niveau et jouer ailleurs, ce n’est pas toujours facile. Une fois arrivé au PSG, on n’a pas trop envie de partir (il rigole) », a expliqué Julian Draxler au cours d'un entretien accordé au Parisien.
« Je ne gagne pas 25 millions par an mais... »
L'ancien joueur du PSG, finalement parti au Qatar, a ensuite confié : « Quand tu atteins la trentaine, tu ne penses pas de la même manière qu’à 21 ou 22 ans. Le football est super important, mais mes parents vont vieillir, mon fils a 3 ans, le temps passe très vite et si je peux aider financièrement ma famille avec l’argent que j’ai gagné durant ma carrière, je vais le faire, il n’y a pas de raisons de se cacher. Je n’en ai pas honte. Je ne gagne pas 25 millions par an mais la qualité de vie, le salaire et la joie de jouer au football font que je suis très heureux ».