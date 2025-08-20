«Pas trop envie de partir» : Le salaire XXL qui le retient au PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Plus en odeur de sainteté au PSG, Julian Draxler a fini par faire ses valises à l'été 2023. Après un prêt à Benfica, l'Allemand s'est envolé pour le Qatar. S'il a accepté par s'en aller, le milieu offensif de 31 ans a toutefois réfléchi à deux fois avant de quitter le PSG. La raison ? Son train de vie confortable dans la capitale française.

C'est en 2023 que Julian Draxler a quitté le PSG pour rejoindre le Qatar et le club d'Al Ahli. Loin d'être emballé initialement par ce transfert, l'Allemand a finalement dit oui notamment à la suite d'une tentative de cambriolage à Paris. Et voilà que d'autres raisons retenaient également Draxler au PSG. A commencer par son salaire, lui qui était très bien payé durant son passage au sein du club de la capitale.

« Une fois arrivé au PSG, on n’a pas trop envie de partir » « Le football est notre métier, j’étais déjà très bien payé au PSG où les attentes sont très hautes. Redescendre de niveau et jouer ailleurs, ce n’est pas toujours facile. Une fois arrivé au PSG, on n’a pas trop envie de partir (il rigole) », a expliqué Julian Draxler au cours d'un entretien accordé au Parisien.