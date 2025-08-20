Mercato - Transfert à 20M€ : Accord trouvé, c’est la panique à l’OM !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis plusieurs semaines, l’OM travaille en coulisses afin de boucler la signature d’Edon Zhegrova. L’ailier du LOSC est dans le viseur du club marseillais, mais également de la Juventus, qui a débarqué tardivement dans ce dossier. Selon la presse italienne, un accord de principe a été trouvé entre l’agent du joueur et les Bianconeri.

C’est la panique à l’OM. Alors que le club marseillais cherche à se séparer d’Adrien Rabiot et de Jonathan Rowe après le gros incident à Rennes vendredi soir, le club marseillais n’a pas dit son dernier mot sur le mercato. En effet, les dirigeants phocéens ont encore plusieurs cibles en tête, comme celle menant à Joel Ordoñez, et à Edon Zhegrova.

L’agent de Zhegrova dit oui à la Juve L’ailier kosovar est dans le viseur de l’OM depuis plusieurs semaines désormais. Mais si Marseille pousse en interne pour le joueur de 26 ans, ce dernier est également pisté par la Juventus. Le club turinois veut jouer sa carte à fond dans ce dossier, et pourrait griller l’OM sur la ligne. Ce mercredi, Tuttosport confirme ainsi un gros danger pour Marseille : l’agent du Kosovar s’est mis d’accord avec la Juventus pour un transfert cet été !