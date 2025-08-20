OM - 20M€ : Les deux transferts qui relancent tout pour cet attaquant ?

Sur la piste d’Edon Zhegrova, à qui il ne reste qu’un an de contrat au LOSC, l’OM doit composer avec la concurrence de la Juventus. La Vieille Dame maintiendrait le contact, aussi bien avec Lille que l’international kosovar, et les départs attendus de Douglas Luiz et de Nico Gonzalez pourraient permettre aux Bianconeri d’avancer dans ce dossier.
Alors que Jonathan Rowe (22 ans) a officiellement été placé sur le marché des transferts, tout comme Adrien Rabiot (30 ans), l’OM est encore à la recherche d’un ailier. En ce sens, les dirigeants marseillais sont notamment sur la piste d’Edon Zhegrova (26 ans), entré dans la dernière année de son contrat au LOSC.
L’OM et la Juventus à la lutte pour Zhegrova
Un dossier dans lequel l’OM n’est pas seul, puisque la Juventus s’intéresse également à l’international kosovar (34 sélections). Comme indiqué par le journaliste Gianluigi Longari, la Vieille Dame serait en contact permanent avec Edon Zhegrova, ainsi qu’avec LOSC.
Les ventes de Douglas Luiz et de Nico Gonzalez pour débloquer le transfert de Zhegrova ?
Si l’OM continuerait de faire pression afin de s’attacher les services du joueur, le transfert de Douglas Luiz (27 ans), qui se rapproche de Nottingham Forest, ainsi que celui espéré de Nico Gonzalez (27 ans), pourraient faciliter les choses pour la Juventus. À un an de la fin de contrat, le LOSC réclame environ 20M€ pour se séparer d’Edon Zhegrova.