OM - 20M€ : Les deux transferts qui relancent tout pour cet attaquant ?

Sur la piste d’Edon Zhegrova, à qui il ne reste qu’un an de contrat au LOSC, l’OM doit composer avec la concurrence de la Juventus. La Vieille Dame maintiendrait le contact, aussi bien avec Lille que l’international kosovar, et les départs attendus de Douglas Luiz et de Nico Gonzalez pourraient permettre aux Bianconeri d’avancer dans ce dossier.

Alors que Jonathan Rowe (22 ans) a officiellement été placé sur le marché des transferts, tout comme Adrien Rabiot (30 ans), l’OM est encore à la recherche d’un ailier. En ce sens, les dirigeants marseillais sont notamment sur la piste d’Edon Zhegrova (26 ans), entré dans la dernière année de son contrat au LOSC.

L’OM et la Juventus à la lutte pour Zhegrova Un dossier dans lequel l’OM n’est pas seul, puisque la Juventus s’intéresse également à l’international kosovar (34 sélections). Comme indiqué par le journaliste Gianluigi Longari, la Vieille Dame serait en contact permanent avec Edon Zhegrova, ainsi qu’avec LOSC.