Mercato - OM : Rabiot se prend un énorme râteau !

À la suite de son altercation avec Jonathan Rowe vendredi, après la défaite à Rennes (1-0), l’OM a décidé de se séparer d’Adrien Rabiot, poussé vers la sortie. En ce sens, l’international français aurait des prétendants en Serie A et l’AC Milan serait intéressé. Toutefois, les Rossoneri n’auraient pas l’intention de passer à l’offensive pour le moment.

Après l’avoir écarté du groupe en raison de son altercation avec Jonathan Rowe, l’OM a fait un choix fort en décidant de se séparer d’Adrien Rabiot. Comme indiqué par RMC Sport, le club estime que l’international français (53 sélections) a eu un comportement inadmissible et l’a placé sur le marché des transferts.

Des retrouvailles avec Allegri pour Rabiot ? Même chose en ce qui concerne Jonathan Rowe, mais ce dernier était déjà annoncé vers un départ. RMC Sport précise que l’OM n’a pas l’intention de brader Adrien Rabiot pour autant, lui qui est sous contrat jusqu’en juin 2026, et que deux grands clubs de Serie A seraient intéressés : la Juventus et l’AC Milan.