Mercato : C'est terminé au PSG, Luis Enrique prend une décision radicale !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très discret depuis l'ouverture du mercato, le PSG a bouclé l'arrivée de trois nouveaux joueurs à savoir Renato Marin, Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi. Mais alors que le marché fermera ses portes le 1er septembre prochain, Luis Enrique estime que son effectif est complet et qu'il n'a donc pas besoin de recrues supplémentaires. Un choix très fort.

Comme l'été dernier, le PSG se montre discret sur le mercato, apportant seulement quelques retouches à son effectif. L'année dernière, Matvey Safonov, Désiré Doué, Joao Neves et Willian Pacho avaient été recrutés, tandis que cet été, ce sont Renato Marin, Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi qui ont signé. Entre temps, le PSG avait recruté Khvicha Kvaratskhelia cet hiver. Et cela semble parfaitement convenir à Luis Enrique.

Trois recrues et puis c'est tout ? En effet, selon les informations du Parisien, le PSG aurait décidé d'en rester là sur le mercato. Luis Enrique et Luis Campos estimeraient que les postes sont doublés voire triplés grâce à la polyvalence de l'immense majorité des joueurs. Malgré la tentation de recruter un nouveau latéral droit ou un élément offensif supplémentaire, le club parisien ne devrait donc plus recruter d'ici le 1er septembre.