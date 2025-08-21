Affaire Rabiot - «Ils prennent un gros risque» : L'OM se fait menacer en direct, la catastrophe est annoncée !

Axel Cornic

Considéré comme l’un des cadres du projet mené par Roberto De Zerbi, Adrien Rabiot n’a plus sa place à l’Olympique de Marseille. Après une violente altercation en marge de la défaite face au Stade Rennais lors de la 1ere journée de Ligue 1 (0-1), l’international français a été placé sur la liste des transferts à quelques jours de la fin du mercato.

Plus rien ne va à Marseille. Le revers sur la pelouse du Stade Rennais a laissé des traces plus profondes que prévu, avec une très grosse victime. Car on ne devrait plus voir Adrien Rabiot sous les couleurs de l’OM, qui a décidé de le placer sur la liste des transferts moins d’un an après son arrivée.

« On a fait une campagne d'abonnements pratiquement sur Adrien Rabiot » Evidemment, ce choix en a surpris plus d’un et c’est notamment le cas du côté des supporters de l’OM. « Je trouve qu'ils prennent un gros risque. On a fait une campagne d'abonnements pratiquement sur Adrien Rabiot, on a vendu des milliers de maillots... » a déclaré le patron des Dodger’s, sur RMC.