Clash avec Rabiot - OM : La véritable raison enfin dévoilée ?

Axel Cornic

Plus rien ne va entre Adrien Rabiot et l’Olympique de Marseille, qui a décidé de le placer sur la liste des transferts à quelques jours de la fin du mercato. Un choix surprenant qui soulève énormément de questions, puisque l’international français semblait être l’un des principaux piliers du projet mené par Roberto De Zerbi.

Tout a basculé en seulement quelques jours. Considéré comme l’une des pièces maitresses de l’OM, Adrien Rabiot est désormais poussé vers la sortie. La raison donnée par le club est celle d’une altercation particulièrement violente avec Jonathan Rowe survenue en marge de la défaite face au Stade Rennais, mais du côté de l’international français on ne comprend toujours pas ce choix.

« On se sert de l'épisode de vendredi pour évincer Adrien » Invité de l’After Foot mardi soir, l’avocat de Rabiot s'est en effet interrogé sur les dessous de cette affaire. « Concernant ce qu'à publier le club, on a des doutes, forcément qu'on a des doutes. Quand le club indique que le joueur a un comportement qui a changé depuis les Pays-Bas, c'est faux. C'est complétement faux » a déclaré Me Romuald Palao, au micro de RMC. « Donc on a l'impression qu'il y a une histoire qui est montée et on se sert de l'épisode de vendredi pour évincer Adrien ».