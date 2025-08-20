Mercato - PSG : Transfert surprise annoncé par la presse anglaise !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Alors qu’il ne reste plus qu’une dizaine de jours au niveau du mercato estival, le PSG pourrait encore enregistrer plusieurs départs. Ne faisant plus du tout partie des plans de Luis Enrique, Marco Asensio se dirige vers un départ définitif du côté d’Aston Villa, qui va dégainer une belle offre.

Le mercato estival du PSG est loin d’être terminé. Après les arrivées de Lucas Chevalier et d’Illya Zabarnyi, le club de la capitale pourrait enregistrer encore un ou deux renforts d’ici la fin du marché des transferts le 1er septembre. Cependant, c’est désormais du côté des départs que les dirigeants parisiens s’activent.

Direction Aston Villa pour Asensio En effet, à la fois Randal Kolo Muani, Carlos Soler, Renato Sanches, et Marco Asensio sont proches d’êtres définitivement transférés à l’étranger. Dans le cas du dernier cité, son avenir semble s’écrire du côté d’Aston Villa. Prêté chez les Villans lors de la seconde partie de saison dernière, l’offensif Espagnol a plu à Unaï Emery, qui pourrait le recruter cet été.