Transferts au PSG : La folie à 402M€ qui fait halluciner le vestiaire !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2017, le PSG s'offrait Neymar et Kylian Mbappé. Pour avoir les deux cracks, le club de la capitale déboursait alors 402M€. Une véritable folie qui a fait halluciner tout le monde sur la planète football, y compris au sein du vestiaire parisien. Ça a notamment été le cas de Julian Draxler, joueur du PSG à l'époque, qui est revenu sur ce moment.

Alors que le projet a aujourd'hui changé au PSG, auparavant, le Qatar n'hésitait pas à dépenser des sommes folles pour recruter des stars. On avait ainsi pu le voir à l'été 2017. C'est à ce moment que Neymar et Kylian Mbappé ont rejoint Paris en provenance de Barcelone et Monaco. Deux transferts qui auront coûté au total la modique somme de 402M€ au PSG.

« Le PSG, c’est un club qui est un peu fou dans sa tête » Recruté par le PSG quelques mois plus tôt, Julian Draxler était donc là au moment des arrivées de Neymar et Kylian Mbappé. L'ancien joueur du club de la capitale a d'ailleurs raconté pour Le Parisien : « J’aimais trop ce club. Le PSG, c’est un club qui est un peu fou dans sa tête, comme moi. Quand tu te dis qu’ils achètent Neymar pour 222 millions d’euros et trois semaines plus tard Kylian (Mbappé) pour 180 millions d’euros… ».