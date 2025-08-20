Zaïre-Emery - PSG : La terrible annonce !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce dimanche soir, le PSH a assuré l’essentiel en s’imposant sur la pelouse du FC Nantes (0-1), grâce à un but de Vitinha. Mais au-delà du résultat, c’est la prestation collective d’un PSG largement remanié qui a suscité de nombreuses interrogations. Dans cette équipe bis alignée par Luis Enrique, plusieurs joueurs peu utilisés ont eu l’opportunité de se montrer. Parmi eux, Warren Zaïre-Emery, qui n’a pas réellement convaincu.

Avec une équipe largement modifiée, le PSG a eu toutes les peines du monde à imposer son jeu face à une formation nantaise accrocheuse. Luis Enrique, soucieux de ménager certains cadres quelques jours après la Supercoupe d'Europe, a opté pour une rotation d’effectif. Ainsi, Warren Zaïre-Emery, souvent aligné au milieu, a été repositionné sur le côté droit de la défense, à la place d’Achraf Hakimi. Une tentative déjà testée par le passé, mais qui n’a pas pleinement porté ses fruits ce dimanche soir.

« Zaïre-Emery a du mal à exister » Sur le plateau de La Chaîne L'Equipe, Ludovic Obraniak a livré un constat sans appel sur Zaïre-Emery, mais aussi sur Lucas Hernandez. « Lucas Hernandez, que je n’ai pas vu depuis un moment, je ne l’ai pas vu faire une montée. Zaïre-Emery a du mal à exister dans ce nouveau Paris Saint-Germain et il ne sort pas du lot sur ce match, il est neutre… » a confié l'ancien international polonais.