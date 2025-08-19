Nouveau transfert au PSG : Surprise, un crack en approche ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Un jeune espoir tunisien mis à l'essai au PSG. Agé de 20 ans, Khalil Ayari a été testé durant les trois premiers matches des U23. Sous les yeux de Luis Campos, le joueur du Stade tunisien s'est montré à son aise. Une performance qui pourrait lui permettre de récolter un joli contrat, même si d'autres équipes de Ligue 1 lui offrent des perspectives enchantées.

Nouveau crack en approche ? Depuis plusieurs jours, Khalil Ayari est testé avec les U23 du PSG. Aligné face au Havre, Nice et Rennes, le jeune attaquant du Stade Tunisien a fait forte impression, provoquant sans cesse la défense adverse et se montrant décisif sur l’un des buts parisiens. Une performance saluée en interne, au point que Luis Campos envisage désormais de le recruter.

Le PSG envisage de le signer Selon les informations de Foot Mercato, le PSG aurait l’intention de finaliser rapidement le transfert d’Ayari, dont la valeur pourrait dépasser le million d’euros. L’idée serait de l’intégrer dans un premier temps à l’équipe U23 pour faciliter son adaptation à un nouveau cadre de vie et de jeu, avant de le projeter à moyen terme vers le groupe de Luis Enrique. Un pari sur l’avenir, en phase avec la stratégie du club.