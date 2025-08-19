Nouveau transfert au PSG : Surprise, un crack en approche ?

Un jeune espoir tunisien mis à l'essai au PSG. Agé de 20 ans, Khalil Ayari a été testé durant les trois premiers matches des U23. Sous les yeux de Luis Campos, le joueur du Stade tunisien s'est montré à son aise. Une performance qui pourrait lui permettre de récolter un joli contrat, même si d'autres équipes de Ligue 1 lui offrent des perspectives enchantées.
Nouveau crack en approche ? Depuis plusieurs jours, Khalil Ayari est testé avec les U23 du PSG. Aligné face au Havre, Nice et Rennes, le jeune attaquant du Stade Tunisien a fait forte impression, provoquant sans cesse la défense adverse et se montrant décisif sur l’un des buts parisiens. Une performance saluée en interne, au point que Luis Campos envisage désormais de le recruter.
Le PSG envisage de le signer
Selon les informations de Foot Mercato, le PSG aurait l’intention de finaliser rapidement le transfert d’Ayari, dont la valeur pourrait dépasser le million d’euros. L’idée serait de l’intégrer dans un premier temps à l’équipe U23 pour faciliter son adaptation à un nouveau cadre de vie et de jeu, avant de le projeter à moyen terme vers le groupe de Luis Enrique. Un pari sur l’avenir, en phase avec la stratégie du club.
Ayari ne manque pas de solutions
Mais le PSG n’est pas seul sur le dossier. Si Strasbourg et Brest se sont retirés, Nice et Rennes restent en embuscade, tout comme le FC Bâle, Sion et un club portugais du haut de tableau. Khalil Ayari sait que les opportunités ne manqueront pas. Reste à faire le bon choix pour poursuivre son ascension