Guardiola - Transfert au PSG : «Il attend depuis longtemps»

L’amour aura duré quatre ans entre le PSG et Gianluigi Donnarumma, rien de plus. Luis Enrique a poussé pour que le transfert de Lucas Chevalier voit le jour cet été, poussant l’Italien à annoncer son départ alors que les discussions pour sa prolongation de contrat étaient au point mort. Sa destination la plus probable ne serait autre que Manchester City où Pep Guardiola verrait son souhait de longue date enfin prendre forme.

« Rester ». Le plan de Gianluigi Donnarumma était clair et net au début de l’été pour le champion d’Europe : prolonger ou aller au bout de son contrat expirant le 30 juin prochain au Paris Saint-Germain. C’est l’information communiquée par Fabrizio Romano lundi soir. Finalement, le plan a échoué pour le renouvellement de son bail, engendrant le recrutement de Lucas Chevalier et l’annonce du principal intéressé de la fin de son histoire avec le PSG il y a une semaine jour pour jour.

Donnarumma s’en va, c’est «très concret» avec Manchester City Pour DAZN Espagne, le journaliste italien s’est penché sur le cas Gianluigi Donnarumma l’intérêt « très concret » de Manchester City. Il y aurait eu une « réunion » avec ses agents comprenant notamment Enzo Raiola. Toutefois, aucun accord entre City et le PSG ne serait à signaler à l’instant T pour la simple et bonne raison que le pensionnaire de Premier League se doit de vendre Ederson avant toute chose.