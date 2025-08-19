«Excessif», le PSG a évité un gros piège !

Ce dimanche soir, le PSG n’a pas tremblé sur la pelouse du FC Nantes pour son premier match de la saison en championnat (0-1). Les Parisiens ont réussi à éviter le piège du bloc bas tendu par les Canaris. Pour Pierre Ménès, cette façon de défendre des Nantais était un poil excessive.
Le PSG sans trembler. Quelques jours après leur succès en Supercoupe d’Europe face à Tottenham, les hommes de Luis Enrique se déplaçaient du côté de Nantes en marge du premier match de Ligue 1 de la saison. Dans une formation très remaniée par le coach espagnol, le club parisien a trouvé la faille grâce à un but de Vitinha en seconde période.
Le PSG a fait face à une défense compacte
Mais pendant longtemps, le PSG a été gêné par un bloc très bas et très compact proposé par les Canaris. En revanche, offensivement, les hommes de Luis Castro n’auront jamais réussi à poser le moindre problème à la défense parisienne. Ce lundi, Pierre Ménès est revenu rapidement sur la tactique proposée par Nantes sur cette rencontre.
« C’était quand même un peu excessif »
« Hier soir, il n’y a eu aucune différence entre le Nantes de Luis Castro et le Nantes de Kombouaré, mais l’adversaire y est pour beaucoup. Le PSG, c’est le PSG, et c’est sûr que si tu commences à te découvrir, tu risques de t’en prendre. Il faut d’abord penser à défendre, même si c’était quand même un peu excessif hier », a ainsi lâché l’ancien consultant sur sa chaîne YouTube.