Calvaire au PSG, des transferts réclamés en urgence ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Si le PSG a assuré l'essentiel en remportant son match face au FC Nantes (1-0), certains joueurs ont déçu. Sur RMC, le chroniqueur Walid Acherchour en a ciblé quatre : Lucas Hernandez, Bradley Barcola, Kang-In Lee et Gonçalo Ramos. Selon lui, le club parisien doit absolument se renforcer d'ici la fin du mercato estival.

Pour le match face au FC Nantes ce dimanche soir, Luis Enrique avait opté pour la prudence en laissant au repos plusieurs cadres après l’intense bataille européenne face aux Spurs. C’était donc l’occasion pour certains de se montrer, à l’image de Lee Kang-in, Bradley Barcola, Lucas Hernandez ou encore Gonçalo Ramos. Si Illia Zabarnyi, tout juste arrivé au PSG en provenance de Bournemouth, a honoré sa première titularisation, le contenu proposé par l’équipe parisienne a laissé un goût d’inachevé à plusieurs consultants. Et sur RMC, Walid Acherchour n’a pas été tendre avec les prestations de certains.

Quatre joueurs en difficulté cette saison Selon lui, plusieurs joueurs censés représenter la profondeur de l’effectif n'ont pas été au niveau. Il pointe notamment Lucas Hernandez, auteur d'une première mi-temps jugée très moyenne. « Il prend quand même 1M€ par mois, et c’est ta solution derrière Nuno Mendes ? » a-t-il déclaré. Acherchour a également pointé du doigt l'attitude de plusieurs attaquants, notamment celle de Bradley Barcola, très attendu après avoir souffert de la concurrence la saison dernière : « Je trouve que Kang-in Lee, ça n'a pas été grandiose aujourd'hui. Barcola qui a été très bon contre Tottenham, je ne l'ai pas trouvé incroyable. Ramos, hormis son but hors-jeu et la Pauleta, c'est tout… ».