Le PSG dit oui pour un transfert à 60M€, c’est imminent !

L'opération dégraissage se poursuit au PSG. Après avoir officialisé les départs de Milan Skriniar et Nordi Mukiele, le club parisien aurait enfin trouvé un accord avec la Juventus pour le prêt de Randal Kolo Muani avec une obligation d'achat. Au total, le PSG devrait récupérer quasiment 60M€ dans la transaction.

Cet été, l'un des objectifs prioritaires du PSG sera de se séparer des joueurs jugés indésirables. Et ils sont nombreux aux yeux de Luis Enrique, à commencer par tous ceux qui reviennent de prêt. Parmi eux, deux ont déjà trouvé une porte de sortie à savoir Milan Skriniar, transféré définitivement à Fenerbahçe où il était prêté depuis le mois de janvier, et Nordi Mukiele qui s'est engagé avec Sunderland.

Accord imminent pour Kolo Muani Mais le gros dossier concerne évidemment Randal Kolo Muani. La Juventus, où il est prêté depuis le mois de janvier, espère le conserver, mais peine à trouver un terrain d'entente avec le PSG sur les modalités d'un nouveau prêt. Cependant, selon les informations de Tuttosport, tout va se décanter dans les prochaines heures au terme d'une ultime réunion pour enfin finaliser ce dossier.