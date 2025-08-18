Le dérapage avec une star du PSG : «Il s'agissait d'une conversation personnelle...»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Avant la rencontre entre le FC Nantes et le PSG, Waldemar Kita a remis plusieurs cadeaux à Marquinhos après le sacre européen de la formation parisienne, tout en glissant quelques mots au capitaine parisien. Mais le président nantais a déclenché une polémique en tenant des propos jugés racistes, ce dont se défend son entourage.

C’est une petite phrase prononcée au cours d’une conversation avec Marquinhos qui a vivement fait réagir. Ce dimanche soir, avant le match opposant le FC Nantes au PSG à la Beaujoire, Waldemar Kita a remis plusieurs cadeaux au capitaine parisien pour féliciter l’équipe de son sacre en Ligue des champions, offrant un cadre sur lequel figurent une Ligue des champions et une Tour Eiffel en or ainsi qu’une réplique du trophée en chocolat sous verre.

« C’est bien, vous les Brésiliens, vous vous adaptez bien et en plus de ça vous êtes chrétiens. » Marquinhos et Waldemar Kita ont alors échangé quelques mots, ce dernier lâchant notamment au joueur du PSG : « C’est bien, vous les Brésiliens, vous vous adaptez bien et en plus de ça vous êtes chrétiens. » Une séquence captée par les caméras de Ligue 1+ et qui a tout de suite fait réagir sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes dénonçant un dérapage raciste. Ce dont se défend le clan Kita ce lundi.