Le dérapage avec une star du PSG : «Il s'agissait d'une conversation personnelle...»

Avant la rencontre entre le FC Nantes et le PSG, Waldemar Kita a remis plusieurs cadeaux à Marquinhos après le sacre européen de la formation parisienne, tout en glissant quelques mots au capitaine parisien. Mais le président nantais a déclenché une polémique en tenant des propos jugés racistes, ce dont se défend son entourage.
C’est une petite phrase prononcée au cours d’une conversation avec Marquinhos qui a vivement fait réagir. Ce dimanche soir, avant le match opposant le FC Nantes au PSG à la Beaujoire, Waldemar Kita a remis plusieurs cadeaux au capitaine parisien pour féliciter l’équipe de son sacre en Ligue des champions, offrant un cadre sur lequel figurent une Ligue des champions et une Tour Eiffel en or ainsi qu’une réplique du trophée en chocolat sous verre.
« C’est bien, vous les Brésiliens, vous vous adaptez bien et en plus de ça vous êtes chrétiens. »
Marquinhos et Waldemar Kita ont alors échangé quelques mots, ce dernier lâchant notamment au joueur du PSG : « C’est bien, vous les Brésiliens, vous vous adaptez bien et en plus de ça vous êtes chrétiens. » Une séquence captée par les caméras de Ligue 1+ et qui a tout de suite fait réagir sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes dénonçant un dérapage raciste. Ce dont se défend le clan Kita ce lundi.
« Les deux hommes échangeaient sur leurs vies personnelles et familiales respectives », se défend le clan Kita
« Il n'y a aucune polémique, affirme l’entourage du président nantais à L’Equipe. Les deux hommes échangeaient sur leurs vies personnelles et familiales respectives. Waldemar Kita, étant lui-même français d'origine polonaise, a évoqué sa vie en France, comme Marquinhos, qui lui disait y être très heureux avec sa famille depuis 13 ans, en passant par leur culture chrétienne commune. Il s'agissait d'une conversation personnelle et informelle sur leurs vies de famille respectives qui comprend plusieurs points communs. »