Nouveau projet, le boss du PSG reçoit une invitation

Patron de LFP Médias, Nicolas De Tavernost a fait le bilan de cette première journée de Ligue 1 et évoqué le lancement de la chaîne Ligue 1 +. Globalement, les débuts ont été réussis, même si le responsable évoque encore quelques retouches. Sur RMC, il a notamment demandé un effort supplémentaire à Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG.

Lancée en grande pompe au début de la saison 2025-2026, la chaîne Ligue 1+ a connu un démarrage prometteur, dépassant rapidement les attentes. Portée par une volonté d’offrir une expérience immersive et directe aux supporters, elle veut désormais rallier tous les clubs du championnat à son modèle. Nicolas de Tavernost, figure influente du paysage audiovisuel français et membre du comité de surveillance de la chaîne, a profité d'un entretien à L'Equipe pour saluer ce lancement.

Débuts réussi pour la chaîne de la Ligue « Il s'avère positif. Nous sommes satisfaits sur les deux chantiers qui ont été lancés. Le premier sur la distribution et le second sur l'éditorial. Le premier était très complexe car nous avons choisi l'hyper distribution, c'est-à-dire d'être distribués par le maximum d'opérateurs et de moyens technologiques afin d'être reçus par tous ceux qui souhaitaient s'abonner » a confié l'ancien patron de M6. Mais selon lui, les clubs doivent davantage jouer le jeu. Il a ciblé notamment le PSG de Nasser Al-Khelaïfi.