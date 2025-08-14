OM - Giovanni Castaldi : La polémique qui va coûter cher à Ligue 1+ !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors que la Ligue 1 est désormais diffusée sur Ligue 1+, la plateforme de la Ligue continue de dévoiler les visages qu'on pourra retrouver. Ainsi, ces dernières heures, on a notamment appris l'arrivée de Giovanni Castaldi, lui qu'on pouvait retrouver précédemment sur La Chaine L'Equipe. De quoi faire bondir plus d'un supporter de l'OM...

Il y a près d'un an maintenant, sur le plateau de La Chaine L'Equipe, Giovanni Castaldi s'était attiré les foudres des supporters de l'OM. En effet, en répondant à une question posée, le journaliste avait lâché un « OMerde » au lieu de « OM ». Ayant déjà dérapé quelques années auparavant sur l'OM, Castaldi s'était ainsi un peu plus enfoncé auprès de ceux qui soutiennent le club phocéen.

Une arrivée de Giovanni Castaldi loin de faire l'unanimité ! Et voilà que cette polémique n'est toujours pas digérée auprès des supporters de l'OM. C'est ainsi que ces dernières heures, apprenant l'arrivée de Giovanni Castaldi sur Ligue 1+ pour la saison à venir, ils ont été nombreuses à s'insurger sur les réseaux sociaux. Certains fans de l'OM sont même allés bien au-delà des simples protestations.