Zaïre-Emery - PSG : Le coup de pression en direct !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Le PSG a déjà repris les affaires en s'imposant mercredi face à Tottenham lors de la Supercoupe d'Europe. Le club de la capitale a triomphé dans la douleur et parmi les forces en présence, Warren Zaïre-Emery était aligné pour démarrer le match. Le jeune Français traverse une période difficile depuis des mois et devra réagir vite.

Jeune joueur de 19 ans formé au PSG, Warren Zaïre-Emery a battu des records de précocité et est entré dans l'équipe première très vite. Mais depuis quelque temps, le Français a du mal à convaincre et il a perdu sa place de titulaire en Ligue des champions. Profitant des absences pour affronter Tottenham, il aura de grandes ambitions dans les prochaines semaines.

Zaïre-Emery attendu au tournant Moins performant au contraire de ses coéquipiers, Warren Zaïre-Emery pourrait vivre une situation difficile si cela ne s'arrange pas pour lui. « Zaïre-Emery, il va falloir qu'il se remette à l'endroit parce que là il joue parce que Mayulu est blessé et que Fabian Ruiz ne pouvait pas jouer et qu'il va vite revenir dans le 11. Faut pas oublier aussi que Joao Neves est suspendu » affirme Walid Acherchour dans l'After Foot sur RMC.