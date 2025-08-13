PSG : La grande annonce du clan Zaïre-Emery sur son mercato !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

La saison dernière, avec Vitinha, Joao Neves et Fabian Ruiz, le PSG avait aux yeux de beaucoup le meilleur milieu de terrain d'Europe. Un trio dont a fait les frais Warren Zaïre-Emery. Relégué au second plan, le Français disposait malgré de la confiance de Luis Enrique pour rentrer en cours de match. Mais cette situation aurait-elle donné des envies d'ailleurs à WZE ?

On le sait, au PSG, la concurrence est terrible. Au milieu de terrain, Warren Zaïre-Emery en a d'ailleursfait l'amère expérience la saison dernière. Indiscutable pour la première saison de Luis Enrique à Paris, le Français a vu son temps de jeu diminuer face au trio Vitinha-Joao Neves-Fabian Ruiz. Pour autant, ce n'est pas pour cela que Zaïre-Emery s'est imaginé quitter le PSG...

Pas question de partir du PSG ! En prolongeant Warren Zaïre-Emery jusqu'en 2029, le PSG a voulu faire de son joueur la nouvelle tête d'affiche de son projet. Le club de la capitale n'a donc pas prévu de s'en séparer et le Français n'a pas l'intention de s'en aller. En effet, comme l'explique L'Equipe, dans le clan Zaïre-Emery, on ferait savoir qu'il n'a jamais été question de quitter Paris cet été.