PSG : La grande annonce du clan Zaïre-Emery sur son mercato !

La saison dernière, avec Vitinha, Joao Neves et Fabian Ruiz, le PSG avait aux yeux de beaucoup le meilleur milieu de terrain d'Europe. Un trio dont a fait les frais Warren Zaïre-Emery. Relégué au second plan, le Français disposait malgré de la confiance de Luis Enrique pour rentrer en cours de match. Mais cette situation aurait-elle donné des envies d'ailleurs à WZE ?
On le sait, au PSG, la concurrence est terrible. Au milieu de terrain, Warren Zaïre-Emery en a d'ailleursfait l'amère expérience la saison dernière. Indiscutable pour la première saison de Luis Enrique à Paris, le Français a vu son temps de jeu diminuer face au trio Vitinha-Joao Neves-Fabian Ruiz. Pour autant, ce n'est pas pour cela que Zaïre-Emery s'est imaginé quitter le PSG...
Pas question de partir du PSG !
En prolongeant Warren Zaïre-Emery jusqu'en 2029, le PSG a voulu faire de son joueur la nouvelle tête d'affiche de son projet. Le club de la capitale n'a donc pas prévu de s'en séparer et le Français n'a pas l'intention de s'en aller. En effet, comme l'explique L'Equipe, dans le clan Zaïre-Emery, on ferait savoir qu'il n'a jamais été question de quitter Paris cet été.
Zaïre-Emery titulaire face à Tottenham ?
Ce mercredi soir, à l'occasion de la Supercoupe d'Europe face à Tottenham, Warren Zaïre-Emery aura d'ailleurs la possibilité de se montrer. En effet, étant donné la suspension de Joao Neves, le milieu de terrain du PSG est annoncé titulaire pour cette rencontre face aux Spurs. De quoi lancer la saison de WZE de la meilleure des manières ?