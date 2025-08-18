Zaïre-Emery - PSG : Le grand changement annoncé en direct

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Dans une Beaujoire bien remplie, le PSG a assuré l’essentiel ce dimanche soir avec une victoire 1-0 contre le FC Nantes. Quelques jours après leur sacre en Supercoupe d’Europe face à Tottenham, Luis Enrique avait choisi de faire tourner son effectif. Une décision logique, mais qui a entraîné quelques expérimentations, notamment celle de Warren Zaïre-Emery au poste de latéral droit. Un choix qui n’a pas échappé à Walid Acherchour.

Pour affronter le FC Nantes, Luis Enrique a fait tourner. Plusieurs joueurs en manque de temps de jeu ont obtenu une première titularisation, notamment Warren Zaïre-Emery, positionné à la place d'Achraf Hakimi. Ce repositionnement, déjà entrevu par le passé, pourrait bien devenir une option sérieuse pour Luis Enrique cette saison comme l'a noté Walid Acherchour.

Le successeur d'Hakimi est trouvé ? « Zaïre-Emery est devenu le back-up d'Hakimi et dans ce rôle là, il est bien meilleur qu'au milieu de terrain. Il va avoir le syndrome de Camavinga au Real Madrid » a confié le consultant sur le plateau de l'After Foot.