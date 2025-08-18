Zaïre-Emery - PSG : Le grand changement annoncé en direct

Dans une Beaujoire bien remplie, le PSG a assuré l’essentiel ce dimanche soir avec une victoire 1-0 contre le FC Nantes. Quelques jours après leur sacre en Supercoupe d’Europe face à Tottenham, Luis Enrique avait choisi de faire tourner son effectif. Une décision logique, mais qui a entraîné quelques expérimentations, notamment celle de Warren Zaïre-Emery au poste de latéral droit. Un choix qui n’a pas échappé à Walid Acherchour.
Pour affronter le FC Nantes, Luis Enrique a fait tourner. Plusieurs joueurs en manque de temps de jeu ont obtenu une première titularisation, notamment Warren Zaïre-Emery, positionné à la place d'Achraf Hakimi. Ce repositionnement, déjà entrevu par le passé, pourrait bien devenir une option sérieuse pour Luis Enrique cette saison comme l'a noté Walid Acherchour.
Le successeur d'Hakimi est trouvé ?
« Zaïre-Emery est devenu le back-up d'Hakimi et dans ce rôle là, il est bien meilleur qu'au milieu de terrain. Il va avoir le syndrome de Camavinga au Real Madrid » a confié le consultant sur le plateau de l'After Foot.
Zaïre-Emery a trouvé sa place ?
Pour Acherchour, Zaïre-Emery se montre bien plus efficace dans cette position qu'au milieu de terrain où la concurrence est féroce au PSG. « Quand il arrive en deuxième lame au poste de latéral façon milieu de terrain, il est plus dangereux que quand il est immobile dans le trio du milieu » a-t-il déclaré ce dimanche soir.