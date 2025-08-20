Successeur de Rabiot : «Un top player» attendu à l'OM ?

Après l'altercation entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, l'OM a décidé de trancher dans le vif. En effet, les deux Olympiens sont désormais sur le marché des transferts et invités donc à partir dans les jours à venir. Forcément, pour l'OM, la perte de Rabiot sera énorme. Mais quid de son successeur ?
Un an après son arrivée à l'OM, Adrien Rabiot se retrouve désormais poussé vers la sortie. Dans un communiqué publié ce mardi, le club phocéen annonçait, suite à ce qui est arrivé après la rencontre face à Rennes : « L’Olympique de Marseille informe qu’Adrien Rabiot et Jonathan Rowe ont été placés sur la liste des transferts par le club ».
L'OM a « déjà un accord avec un top player » ?
L'OM pourrait donc perdre Adrien Rabiot dans les jours à venir. Sera-t-il renforcé ? A ce propos, sur X, Thibaud Vézirian a posté : « Obligé de penser que les dirigeants olympiens ont déjà un accord avec un top player pour remplacer Adrien Rabiot. Sinon, ce serait fou et dangereux ».
Quel avenir pour Rabiot ?
Pour le moment, Adrien Rabiot est toujours un joueur de l'OM. Invité à aller voir ailleurs, l'international français serait disponible moyennant un chèque de 15M€. La question est maintenant de savoir quel club viendra tendre la main à Rabiot. En Italie, il est question d'un possible retour à la Juventus. A suivre...