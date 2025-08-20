Successeur de Rabiot : «Un top player» attendu à l'OM ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après l'altercation entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, l'OM a décidé de trancher dans le vif. En effet, les deux Olympiens sont désormais sur le marché des transferts et invités donc à partir dans les jours à venir. Forcément, pour l'OM, la perte de Rabiot sera énorme. Mais quid de son successeur ?

Un an après son arrivée à l'OM, Adrien Rabiot se retrouve désormais poussé vers la sortie. Dans un communiqué publié ce mardi, le club phocéen annonçait, suite à ce qui est arrivé après la rencontre face à Rennes : « L’Olympique de Marseille informe qu’Adrien Rabiot et Jonathan Rowe ont été placés sur la liste des transferts par le club ».

L'OM a « déjà un accord avec un top player » ? L'OM pourrait donc perdre Adrien Rabiot dans les jours à venir. Sera-t-il renforcé ? A ce propos, sur X, Thibaud Vézirian a posté : « Obligé de penser que les dirigeants olympiens ont déjà un accord avec un top player pour remplacer Adrien Rabiot. Sinon, ce serait fou et dangereux ».