81M€ : Le PSG lâche un gros coup de pression sur le mercato !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

N’étant pas titulaire indiscutable au PSG, Gonçalo Ramos se cantonne pour le moment à un rôle de joker de luxe sous les ordres de Luis Enrique. Selon la presse anglaise, l’attaquant portugais intéresse fortement Newcastle, qui a du mal dans ce dossier étant donné les attentes financières colossales réclamées par les dirigeants parisiens.

Mercredi dernier, le PSG remportait la Supercoupe d’Europe face à Tottenham aux tirs aux buts. Menés de deux buts, les Parisiens ont pu compter sur une égalisation signée Gonçalo Ramos dans les arrêts de jeu afin de pouvoir encore espérer soulever le trophée. Une fois de plus, l’attaquant portugais s’est avéré décisif dans les moments cruciaux.

Gonçalo Ramos veut s’imposer au PSG... Une étiquette qui lui colle à la peau depuis deux ans et son arrivée au PSG. Si Luis Enrique ne le voit pas comme un titulaire dans les grands rendez-vous, Gonçalo Ramos répond souvent présent en entrant en jeu en fin de rencontre. A l’issue de la victoire face aux Spurs, le numéro 9, alors interrogé sur son avenir à Paris, confirmait au micro de Canal + qu’il serait bel et bien un joueur du PSG cette saison.