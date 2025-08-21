Mercato : Le PSG a tout prévu pour ses prochains transferts !

Alexis Brunet

Cet été, le PSG a recruté trois nouveaux joueurs, Renato Marin, Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi. La fin de mercato du club de la capitale devrait être plutôt calme, mais un ultime mouvement n’est pas à exclure. Toutefois, si un nouvel élément débarque, cela voudra forcément dire qu’un Parisien sur lequel compte Luis Enrique s’en ira.

Contrairement à certains autres clubs comme l’OM par exemple, le PSG s’est montré plutôt calme sur le marché des transferts. Paris avait identifié des postes précis à renforcer et cela a été le cas avec les arrivées de Lucas Chevalier et d’Illia Zabarnyi. Le champion de France a également mis la main sur le jeune Renato Marin, qui devrait être le troisième gardien dans la hiérarchie parisienne.

Le PSG ne recrutera plus sauf… D’après les informations de L’Équipe, avec ces trois arrivées, le mercato du PSG est censé être terminé. Toutefois, le club de la capitale reste ouvert si une opportunité se présente. Une ultime arrivée est donc possible, mais cela se fera que si un élément sur lequel compte de base Luis Enrique s’en va.