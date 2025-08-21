Après Rowe/Rabiot, un joueur de l'OM cité dans une autre affaire

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que la bagarre opposant Jonathan Rowe et Adrien Rabiot occupe l'espace médiatique à l'OM ces derniers jours, une autre affaire pourrait faire scandale. En effet, selon les informations de Libération, Pierre-Emerick Aubameyang serait apparu en vidéo dans le live Kick durant lequel le streameur Jean Pormanove est mort.

C'est le drame qui suscite une vague d'indignation en France ces dernières heures. En effet, le streameur Jean Pormanove a trouvé la mort en direct durant un live Kick de Safine et Naruto. Une situation qui a poussé le parquet de Nice a ouvert une enquête « en recherche des causes de la mort ».

Aubameyang apparaît dans le live qui a vu JP mourir De son côté, Libération a révélé dans une enquête ce jeudi que durant les 298 heures de direct, plusieurs personnalités sont apparues par le biais de vidéos, dont des joueurs de Ligue 1. Parmi eux, on y entend Pierre-Emerick Aubameyang déclarer : « Branchez vos cerveaux parce que là, faut finir le jeu ».