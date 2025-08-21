Benatia - De Zerbi : La mère de Rabiot crie au complot à l’OM

Adrien Rabiot vit des heures mouvementées à l’Olympique de Marseille après sa bagarre avec Jonathan Rowe. L’épisode a provoqué une onde de choc dans le vestiaire et conduit la direction à pousser le milieu vers la sortie. Sa mère et agente, Véronique Rabiot, est montée au créneau pour défendre son fils et critiquer l’OM.
L’incident entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe a marqué un tournant brutal dans la trajectoire marseillaise du milieu international français. Selon plusieurs sources, les deux joueurs en seraient venus aux mains dans le vestiaire, obligeant le staff et la direction à intervenir. Cet épisode a été décrit comme d’une rare violence par l’entourage du club, au point de provoquer une rupture immédiate entre Rabiot et l’OM.
La mère de Rabiot contre-attaque
Sur RTL, Véronique Rabiot a pris la parole pour contester la version avancée par l’OM. Elle remet en cause l’idée d’une altercation d’une extrême violence. « On sait que dans le vestiaire il y avait le coach et Benatia, comment peut-on imaginer qu’il y ait une altercation d’une violence inouïe et que personne n’intervienne. La sécurité ? Je n’y crois pas. S’il y avait eu vraiment de la violence extrême, il pouvait le mettre à pied immédiatement. Je suis navré pour les supporters, je regrette cette décision J’ai bien vu à quel point ils ont apprécié la présence d’Adrien. Je n’aurais pas pu l’imaginer. Je comprends qu’ils soient déçus, mais il n’y a rien de plus grave » a confié la mère d'Adrien.
« Ils ne sont pas à leur place »
Au-delà de la défense de son fils, Véronique Rabiot a directement mis en cause le président Pablo Longoria et le directeur du football, Medhi Benatia. Elle reproche aux dirigeants marseillais d’avoir exploité les 48 heures de silence qui ont suivi l’incident pour prendre une décision radicale. « Présenter ses excuses à qui ? A Rowe ? Au club ? Vous pensez que ces gens-là sont sérieux lorsqu’ils parlent de respect !? Le président, on l’a entendu la saison dernière hurler « Corruption, corruption ». Quant à Benatia, il a été suspendu. Qui ne respecte pas le club ? Le président et le Directeur du football ont un costume beaucoup trop grand pour eux, ils sont incapables de contrôler leurs émotions, ils ne sont pas à leur place » a-t-elle lâché.