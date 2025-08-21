Benatia - De Zerbi : La mère de Rabiot crie au complot à l’OM

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Adrien Rabiot vit des heures mouvementées à l’Olympique de Marseille après sa bagarre avec Jonathan Rowe. L’épisode a provoqué une onde de choc dans le vestiaire et conduit la direction à pousser le milieu vers la sortie. Sa mère et agente, Véronique Rabiot, est montée au créneau pour défendre son fils et critiquer l’OM.

L’incident entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe a marqué un tournant brutal dans la trajectoire marseillaise du milieu international français. Selon plusieurs sources, les deux joueurs en seraient venus aux mains dans le vestiaire, obligeant le staff et la direction à intervenir. Cet épisode a été décrit comme d’une rare violence par l’entourage du club, au point de provoquer une rupture immédiate entre Rabiot et l’OM.

La mère de Rabiot contre-attaque Sur RTL, Véronique Rabiot a pris la parole pour contester la version avancée par l’OM. Elle remet en cause l’idée d’une altercation d’une extrême violence. « On sait que dans le vestiaire il y avait le coach et Benatia, comment peut-on imaginer qu’il y ait une altercation d’une violence inouïe et que personne n’intervienne. La sécurité ? Je n’y crois pas. S’il y avait eu vraiment de la violence extrême, il pouvait le mettre à pied immédiatement. Je suis navré pour les supporters, je regrette cette décision J’ai bien vu à quel point ils ont apprécié la présence d’Adrien. Je n’aurais pas pu l’imaginer. Je comprends qu’ils soient déçus, mais il n’y a rien de plus grave » a confié la mère d'Adrien.