OM : La réponse inattendue après l'humiliation !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Dimanche l'OM n'a pas manqué son entrée en lice en Coupe de France en frappant un grand coup à Bourg-Péronnas (6-0). Face à cette équipe de National, Roberto De Zerbi avait quand même aligné une belle équipe et le score reflète finalement l'écart de niveau. Le club de l'Ain a souffert après l'heure de jeu mais son président Gilles Garnier veut relativiser et surtout prendre en considération le fait d'avoir eu la chance d'affronter Marseille à domicile.

Face à l'OM, Bourg-Péronnas a fini par être totalement dominé. La rencontre a même vu le premier but du jeune Tadjidine Mmadi et à domicile, ce n'est jamais agréable de perdre un match 6-0. Gilles Garnier, le président du club de Bourg-Péronnas, avoue la supériorité logique de Marseille mais il est heureux d'avoir accueilli ce match devant le public du club.

L'OM largement au-dessus du lot La Coupe de France a vu naître énormément de belles histoires avec le petit club qui vient à bout d'une grande référence nationale. Mais dans le cas de Bourg-Péronnas, le miracle n'a pas eu lieu. « Quel est mon sentiment après cette élimination face à l’OM ? C’est notre 4e confrontation face à Marseille et décidément, on n’y arrive pas (sourire). Le score est lourd (0-6), mais nous n’avons pas à rougir. C’est Marseille, c’est un club européen, ça va vite… On a bien rivalisé pendant une mi-temps, voire une heure, puis après, on a pris l’eau. Mais il n’y a pas de honte à avoir. On a essayé, on a joué, on n’a pas bafoué les valeurs. Eux sont plus forts, ils frappent mieux. Ils ont envoyé la grosse équipe, ont respecté la compétition, nous ont respectés » réagit Gilles Garnier, le président, pour Le Progrès.