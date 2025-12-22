OM : La réponse inattendue après l'humiliation !

Dimanche l'OM n'a pas manqué son entrée en lice en Coupe de France en frappant un grand coup à Bourg-Péronnas (6-0). Face à cette équipe de National, Roberto De Zerbi avait quand même aligné une belle équipe et le score reflète finalement l'écart de niveau. Le club de l'Ain a souffert après l'heure de jeu mais son président Gilles Garnier veut relativiser et surtout prendre en considération le fait d'avoir eu la chance d'affronter Marseille à domicile.
Face à l'OM, Bourg-Péronnas a fini par être totalement dominé. La rencontre a même vu le premier but du jeune Tadjidine Mmadi et à domicile, ce n'est jamais agréable de perdre un match 6-0. Gilles Garnier, le président du club de Bourg-Péronnas, avoue la supériorité logique de Marseille mais il est heureux d'avoir accueilli ce match devant le public du club.
L'OM largement au-dessus du lot
La Coupe de France a vu naître énormément de belles histoires avec le petit club qui vient à bout d'une grande référence nationale. Mais dans le cas de Bourg-Péronnas, le miracle n'a pas eu lieu. « Quel est mon sentiment après cette élimination face à l’OM ? C’est notre 4e confrontation face à Marseille et décidément, on n’y arrive pas (sourire). Le score est lourd (0-6), mais nous n’avons pas à rougir. C’est Marseille, c’est un club européen, ça va vite… On a bien rivalisé pendant une mi-temps, voire une heure, puis après, on a pris l’eau. Mais il n’y a pas de honte à avoir. On a essayé, on a joué, on n’a pas bafoué les valeurs. Eux sont plus forts, ils frappent mieux. Ils ont envoyé la grosse équipe, ont respecté la compétition, nous ont respectés » réagit Gilles Garnier, le président, pour Le Progrès.
Défaite sèche face à l'OM, il relativise
Malgré la défaite, Bourg-Péronnas peut se réjouir de son parcours dans la compétition et surtout d'avoir pu affronter une des meilleures équipes de Ligue 1. C'est en tout cas la direction que veut prendre Gilles Garnier. « De notre côté, on a eu des opportunités qu’on ne met pas. Je ne pense pas que ça aurait changé l’issue du match, mais peut-être que ça aurait pu rééquilibrer les débats pendant quelque temps. Perdre 6 à 0 contre Marseille à Bourg , devant un tel public , c’est dur, mais je ne suis pas terrassé. Je suis tellement content que l’on ait pu offrir ce match aux gens. Il ne faut pas oublier les quatre tours précédents où l’équipe a fait le job avec beaucoup de sérieux » poursuit-il.