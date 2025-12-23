Séparation avec Kylian Mbappé : Coup de théâtre annoncé à l’étranger ?

Pierrick Levallet

Et si Xabi Alonso restait finalement au Real Madrid jusqu’à la fin de saison ? Ce scénario pourrait se produire. Depuis plusieurs jours maintenant, le coach de 44 ans est annoncé sur la sellette chez les Merengue. Il faut dire que le technicien espagnol ne fait plus l’unanimité dans le vestiaire, où son discours ne passerait plus. Les supporters, eux-aussi, commenceraient à perdre patience.

Xabi Alonso finalement maintenu au Real Madrid ? Mais comme le rapporte MARCA, aucune décision ne serait imminente concernant l’avenir de Xabi Alonso. Le Real Madrid fera sa rentrée le 4 janvier contre le Real Betis en Liga, et l’entraîneur espagnol devrait encore être sur le banc. Tout dépendra de la réaction de l’équipe de Kylian Mbappé et du Santiago Bernabéu.