OM - Transfert avorté pour Rabiot : Sa mère accusée en direct !

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec la Juventus, Adrien Rabiot (30 ans) a signé librement et gratuitement à l'OM le 17 septembre dernier. Comme l'a affirmé Walid Acherchour, l'international français aurait pu rejoindre un club plus prestigieux il y a un an. Toutefois, Véronique Rabiot aurait réclamé trop d'argent.

Après cinq saisons de bons et loyaux services à la Juventus, Adrien Rabiot a signé librement et gratuitement à l'OM. En fin de contrat le 30 juin 2024 avec la Vieille Dame, l'international français a migré vers Marseille le 17 septembre dernier.

L'OM a profité d'une erreur de Véronique Rabiot ? Présent dans l'émission l'After Foot ce jeudi soir, Walid Acherchour est revenu sur le transfert d'Adrien Rabiot vers l'OM. Selon le journaliste de RMC Sport, le club marseillais a pu s'offrir les services du milieu de terrain de 30 ans il y a un an parce que Véronique Rabiot a réclamé trop d'argent aux grosses cylindrées européennes.