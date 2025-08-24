OM : L’annonce de Greenwood en pleine crise !

Axel Cornic

Après une très bonne première saison, Mason Greenwood a lancé de la meilleure des façons sa deuxième année à l’Olympique de Marseille, avec déjà un but en deux rencontres de Ligue 1. Et ce n’était pas si simple, puisqu’il s’est retrouvé malgré lui au centre de la grosse crise qui enflamme le club phocéen en cette fin de mercato.

Après avoir longtemps flirté avec la polémique, Mason Greenwood se fait discret. L’attaquant de l’OM veut enfin pouvoir tourner la page, mais si ses prestations ont aidé les gens à quelque peu oublier, il a été replongé tête la première dans le scandale.

« Lorsque Greenwood a signé alors qu'il avait tapé sa femme » Tout ça grâce à Véronique Rabiot, qui pour défendre son fils Adrien, n’a pas hésité à sortir la sulfateuse et tirer sur Greenwood. « Lorsque Greenwood a signé alors qu'il avait tapé sa femme, De Zerbi a dit qu'on pouvait lui donner une deuxième chance » a lancé la mère et agent du joueur de l’OM, dans les colonnes de La Provence. « Je suis d'accord pour donner des deuxièmes chances aux gens, mais il n'y aurait que mon fils qui n'aurait pas droit à une deuxième chance ? ».