Mercato : Le transfert de l’été en grand danger, la nouvelle qui fait peur à l’OM !

Axel Cornic

Avec le départ de Quentin Merlin vers le Stade Rennais, l’une des priorités de l’Olympique de Marseille en cette fin de mercato estival est de renforcer son côté gauche. Ainsi, les dirigeants phocéens auraient décidé de miser sur Konstantínos Tsimíkas, latéral gauche qui est annoncé sur le départ du côté de Liverpool.

Alors que tout le monde ne parle que de l’avenir d’Adrien Rabiot, le mercato continue pour l’OM. Il reste encore pas mal de travail et trop peu de temps pour le faire, avec la deadline du marché des transferts qui approche à grands pas. Les Marseillais doivent notamment régler un chantier prioritaire, avec l’arrivée d’un latéral gauche.

L’OM rêve de Tsimíkas Ces dernières semaines, une piste a fait surface dans ce secteur de jeu, puisque l’OM serait sur les traces de Konstantínos Tsimíkas. Ce dernier a vu sa place grandement se réduire à Liverpool et un départ semble être devenu sa seule option, surtout après l’arrivée de Milos Kerkez cet été. Son profil offensif serait très apprécié par Roberto De Zerbi.