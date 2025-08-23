L'OM vise un transfert en Angleterre, la proposition fuite !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À la recherche d’un renfort au poste de latéral gauche, l’OM regarderait du côté de l’Angleterre et s’intéresserait à Emerson Palmieri, ainsi qu’à Kostas Tsimikas. L’intérêt pour ce dernier serait très concret et Marseille pourrait proposer un prêt sans option d’achat obligatoire à Liverpool, où il a encore deux ans de contrat.

Ayant transféré Quentin Merlin à Rennes, l’OM n’a plus qu’Ulisses Garcia comme latéral gauche, bien que Facundo Medina puisse également évoluer à ce poste. Les dirigeants marseillais sont donc en quête d’un renfort dans ce secteur et d’après les informations de Foot Mercato, ils regarderaient notamment du côté de la Premier League.

Tsimikas et Emerson dans le viseur de l’OM En effet, l’OM ciblerait Kostas Tsimikas (29 ans). Arrivé en 2020 en provenance de l’Olympiakos, l’international grec (41 sélections) est sous contrat jusqu’en juin 2027 avec Liverpool, où il est barré par la concurrence d’Andy Robertson et de Milos Kerkez, recruté cet été dans le cadre d’un transfert estimé à 46M€.