Mercato : Lucas Chevalier au PSG, son successeur sort du silence !

Cet été, ça a énormément bougé chez les gardiens de Ligue 1. Au PSG, Gianluigi Donnarumma ne convenant pas à Luis Enrique, Lucas Chevalier a été recruté pour 55M€. Forcément, ce départ du Français a libéré une place au LOSC. Ainsi, après avoir déjà recruté Arnaud Bodart, les Dogues ont fait venir un nouveau numéro 1 en la personne de Berke Özer.
« Passer après lui est un challenge »
Présenté à la presse ce vendredi, Berke Özer s’est confié sur le fait de succéder à Lucas Chevalier. A ce propos, le nouveau gardien du LOSC a fait savoir : « Lucas est un grand gardien. Passer après lui est un challenge. Maintenant, j’ai toujours aimé travailler sous pression, cela fait partie du football. Je souhaite avoir le même succès que celui qu’il a pu avoir au LOSC ».
« Lille est un grand club »
Evoquant par ailleurs son choix de rejoindre le LOSC, Berke Özer a également expliqué : « Lille est un grand club. J’ai échangé avec mes compatriotes qui ont joué ici avant de venir. Sans eux, Lille est déjà un club très connu en Turquie. Mais le fait de les avoir eus dans l’équipe a fait de nous des supporters du LOSC. Ils ont gentiment préparé une vidéo pour mon accueil. J’ai été très touché ».