Mercato : Lucas Chevalier au PSG, son successeur sort du silence !

Avec le départ de Lucas Chevalier au PSG pour 55M€, le LOSC a dû se trouver un nouveau gardien numéro 1 cet été. Pour cela, les Dogues sont partis piocher en Turquie avec la signature de Berke Özer. Bien évidemment, passer après le désormais Parisien est une énorme pression, mais voilà que le protégé de Bruno Génésio est visiblement prêt pour ce défi.

Cet été, ça a énormément bougé chez les gardiens de Ligue 1. Au PSG, Gianluigi Donnarumma ne convenant pas à Luis Enrique, Lucas Chevalier a été recruté pour 55M€. Forcément, ce départ du Français a libéré une place au LOSC. Ainsi, après avoir déjà recruté Arnaud Bodart, les Dogues ont fait venir un nouveau numéro 1 en la personne de Berke Özer.

« Passer après lui est un challenge » Présenté à la presse ce vendredi, Berke Özer s’est confié sur le fait de succéder à Lucas Chevalier. A ce propos, le nouveau gardien du LOSC a fait savoir : « Lucas est un grand gardien. Passer après lui est un challenge. Maintenant, j’ai toujours aimé travailler sous pression, cela fait partie du football. Je souhaite avoir le même succès que celui qu’il a pu avoir au LOSC ».