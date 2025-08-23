PSG - Dembélé : La «connerie» de Luis Enrique dénoncée en direct !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors que Vitinha n’était dernièrement pas en réussite, ce vendredi, face à Angers, c’est Ousmane Dembélé qui a tiré le penalty. Et ça a été loupé pour le Français. L’ordre des tireurs a-t-il changé au sein du club de la capitale ? Si le Portugais semblait être le numéro 1 dans cet exercice, Florent Gautreau estime que Luis Enrique pourrait avoir fait une erreur.

Vainqueur d’Angers ce vendredi, le PSG s’est imposé sur la plus petite des marge (1-0). Un résultat qui aurait pu être différent si Ousmane Dembélé n’avait pas loupé son penalty en première période. Le Français avait donc souhaité transformer cette tentative alors que Vitinha semblait le tireur attitré précédemment. Le fait est que le Portugais restait sur plusieurs échecs. De quoi inciter Luis Enrique à changer l’ordre des tireurs au PSG ?

« Si Luis Enrique a changé cet ordre entre Vitinha et Dembélé… » Au micro de L’After Foot après la rencontre du PSG, Florent Gautreau a réagi à ce changement de tireur de penalty à Paris. C’est ainsi qu’il a notamment confié sur ce sujet : « Si Luis Enrique a changé cet ordre entre Vitinha et Dembélé, je pense que c'est une connerie, sauf si c'est Vitinha qui a dit qu'il ne le sentait plus ».