PSG - Dembélé : La «connerie» de Luis Enrique dénoncée en direct !

Alors que Vitinha n’était dernièrement pas en réussite, ce vendredi, face à Angers, c’est Ousmane Dembélé qui a tiré le penalty. Et ça a été loupé pour le Français. L’ordre des tireurs a-t-il changé au sein du club de la capitale ? Si le Portugais semblait être le numéro 1 dans cet exercice, Florent Gautreau estime que Luis Enrique pourrait avoir fait une erreur.
Vainqueur d’Angers ce vendredi, le PSG s’est imposé sur la plus petite des marge (1-0). Un résultat qui aurait pu être différent si Ousmane Dembélé n’avait pas loupé son penalty en première période. Le Français avait donc souhaité transformer cette tentative alors que Vitinha semblait le tireur attitré précédemment. Le fait est que le Portugais restait sur plusieurs échecs. De quoi inciter Luis Enrique à changer l’ordre des tireurs au PSG ?
« Si Luis Enrique a changé cet ordre entre Vitinha et Dembélé… »
Au micro de L’After Foot après la rencontre du PSG, Florent Gautreau a réagi à ce changement de tireur de penalty à Paris. C’est ainsi qu’il a notamment confié sur ce sujet : « Si Luis Enrique a changé cet ordre entre Vitinha et Dembélé, je pense que c'est une connerie, sauf si c'est Vitinha qui a dit qu'il ne le sentait plus ».
« Vitinha a eu des échecs, mais pas des échecs traumatisants »
« Vitinha a eu des échecs, mais pas des échecs traumatisants qui ont fait perdre au Paris Saint-Germain la Ligue des champions. Sachant que Dembélé a raté, je pense que le choix de Luis Enrique de mettre Vitinha au début était le bon », a-t-il ensuite expliqué.