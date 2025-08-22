Mercato : Départ imminent, le gros soulagement du PSG !

Alexis Brunet

Dans cette fin de mercato, le PSG cherche avant tout à vendre certains joueurs. C’est notamment le cas de Randal Kolo Muani, pour qui des négociations existent depuis longtemps avec la Juventus de Turin. L’épilogue de ce dossier est d’ailleurs proche, puisque l’arrivée du Français en Italie sera officialisée dès que la Vieille Dame aura vendu Arthur au Grêmio.

Cet été, le PSG n’a pas modifié en profondeur son effectif. Le club de la capitale n’a recruté que trois nouveaux joueurs : Illia Zabarnyi, Lucas Chevalier et Renato Marin. Luis Campos ne devrait plus sortir le chéquier avant la fin du mercato, mais le dirigeant parisien va maintenant tenter de vendre certains éléments.

Kolo Muani va s’en aller très bientôt D’après les informations de la Gazzetta dello Sport, le PSG serait d’ailleurs sur le point de signer une vente. En effet, le club de la capitale aurait un accord avec la Juventus de Turin pour le retour de Randal Kolo Muani. L’opération prendra la forme d’un prêt avec option d’achat et elle sera officialisée une fois que le milieu de terrain turinois Arthur sera vendu au Grêmio.