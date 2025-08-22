PSG : Un champion d'Europe met un terme à son transfert, la révélation surprise !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Une de plus, sans Renato Sanches. Luis Enrique ne tient visiblement pas l'international portugais en haute estime puisque le milieu de terrain va quitter le PSG pour la 3ème fois d'ici la fin du mercato après avoir dit non à un départ en Turquie. Direction Athènes et le Panathinaïkos... si le Paris Saint-Germain valide l'opération. Explications.

Plus dans les plans du PSG, ne l'ayant jamais été sous les ordres de Luis Enrique en attestent ses deux saisons en prêt à la Roma puis au Benfica Lisbonne, Renato Sanches devrait connaître une énième aventure loin de la capitale parisienne... en rejoignant la grecque. Du côté d'Athènes, Sanches aurait de fortes chances de remplacer Azzedine Ounahi qui était venu en prêt en provenance de l'OM la saison dernière au Panathinaïkos.

Renato Sanches feinte Trabzonspor Renato Sanches semble en avoir pris plus d'un à contrepied. En effet, l'international portugais de 28 ans qui est sous contrat au PSG jusqu'en juin 2027, se dirigeait vers la Turquie et Trabzonspor comme rappelé par RMC Sport ce vendredi. Toutefois, la donne a changé, sous l'impulsion du premier intéressé. Sanches cultiverait le désir de rejoindre le club d'Athènes plutôt que la Turquie et aurait inversé la tendance de son propre transfert de son propre chef.