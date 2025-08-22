PSG : Un champion d'Europe met un terme à son transfert, la révélation surprise !

Une de plus, sans Renato Sanches. Luis Enrique ne tient visiblement pas l'international portugais en haute estime puisque le milieu de terrain va quitter le PSG pour la 3ème fois d'ici la fin du mercato après avoir dit non à un départ en Turquie. Direction Athènes et le Panathinaïkos... si le Paris Saint-Germain valide l'opération. Explications.
Plus dans les plans du PSG, ne l'ayant jamais été sous les ordres de Luis Enrique en attestent ses deux saisons en prêt à la Roma puis au Benfica Lisbonne, Renato Sanches devrait connaître une énième aventure loin de la capitale parisienne... en rejoignant la grecque. Du côté d'Athènes, Sanches aurait de fortes chances de remplacer Azzedine Ounahi qui était venu en prêt en provenance de l'OM la saison dernière au Panathinaïkos.
Renato Sanches feinte Trabzonspor
Renato Sanches semble en avoir pris plus d'un à contrepied. En effet, l'international portugais de 28 ans qui est sous contrat au PSG jusqu'en juin 2027, se dirigeait vers la Turquie et Trabzonspor comme rappelé par RMC Sport ce vendredi. Toutefois, la donne a changé, sous l'impulsion du premier intéressé. Sanches cultiverait le désir de rejoindre le club d'Athènes plutôt que la Turquie et aurait inversé la tendance de son propre transfert de son propre chef.
Renato Sanches d'accord avec le Panathinaïkos, il ne manque plus que le feu vert du PSG
RMC Sport explique que diverses conversations se sont déroulées entre les parties concernées et qu'un consensus aurait été trouvé pour que Renato Sanches devienne la nouvelle recrue du Panathinaïkos. Les modalités de l'opération seraient en passe d'être finalisées entre les dirigeants du PSG et leurs homologues grecs selon RMC. L'Equipe évoque pour sa part un prêt sans option d'achat.