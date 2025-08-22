Départ de Rabiot : L’OM annonce six transferts !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Bien qu’Adrien Rabiot ait été placé sur le marché des transferts et que son départ est espéré, Roberto De Zerbi estime que la saison de l’OM n’est pas compromise pour autant. Comme il l’a confié en conférence de presse, le technicien italien attend entre quatre et six recrues d’ici à la fermeture du marché des transferts.

Comme on pouvait s’y attendre, Adrien Rabiot a occupé une grande partie de la conférence de presse de l’OM ce vendredi, à la veille de la réception du Paris FC, pour le compte de la deuxième journée de Ligue 1. Impliqué dans une violente altercation avec Jonathan Rowe vendredi dernier après la défaite à Rennes (1-0), l’international français est poussé vers la sortie, mais Roberto De Zerbi se veut tout de même confiant pour la saison à venir.

« Il y a peut-être des recrues qui vont arriver, quatre, cinq ou six « Je ne pense pas du tout. Je ne pense pas que ce soit déjà compromis, il y a peut-être des recrues qui vont arriver, quatre, cinq ou six. On sait que des gens vont arriver. Appliquer des règles, c'est toujours positif. L’anarchie dans une équipe de football, ça ne peut pas exister », a déclaré Roberto De Zerbi, qui a défendu la décision de l’OM d’écarter Adrien Rabiot et a réfuté un choix fait pour des raisons économiques.