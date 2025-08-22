Démission de l’OM : La grande annonce de De Zerbi en direct !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

La saison vient à peine de commencer et voilà que l’OM traverse déjà une violente crise. Le club phocéen a été secoué par l’altercation entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe. Est-ce que cela pourrait également avoir des répercussions sur l’avenir de Roberto De Zerbi ? Ce vendredi, en conférence de presse, l’entraîneur de l’OM a été très clair à propos de son avenir.

L’OM n’est pas un club comme les autres et on a pu le voir après la première journée de Ligue 1 seulement. En effet, alors que Marseille a débuté par une défaite à Rennes (1-0), ça a explosé dans le vestiaire. Adrien Rabiot et Jonathan Rowe en sont venus aux mains. Une scène violente qui a poussé l’OM à placer les deux joueurs sur la liste des transferts. Une crise qui a ravivé certains mauvais souvenirs sur la Canebière…

« Je n’ai jamais pensé à démissionner » En effet, face à cette situation, certains se sont alors rappelés de ce qui était arrivé avec Marcelo Bielsa, qui avait démissionné de son poste d’entraîneur de l’OM après la 1ère journée de Ligue 1. L’histoire va-t-elle se répéter avec Roberto De Zerbi ? Face aux journalistes ce vendredi, l’Italien a assuré : « Est-ce que j'ai pensé à démissionner ? Non, je n’ai jamais pensé à démissionner ».