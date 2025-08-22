Rabiot - OM : Après la bagarre, sa signature est imminente !

Amadou Diawara

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2029 avec l'OM, Jonathan Rowe est sur le point de signer à Bologne. Contraint de changer de club après sa bagarre avec Adrien Rabiot, l'attaquant de 22 ans vient d'arriver en Italie, où il devrait passer sa visite médicale ce vendredi après-midi.

Tombé sous le charme de Jonathan Rowe, l'OM a bouclé sa signature lors du dernier mercato estival. Arrivé il y a seulement un an à Marseille, l'attaquant de 22 ans serait assuré de partir cet été.

OM : Jonathan Rowe est arrivé à Bologne Dans un premier temps, l'OM voyait d'un bon oeil l'idée de vendre Jonathan Rowe, et ce, en cas d'offre alléchante. Mais depuis la bagarre avec Adrien Rabiot, survenue vendredi dernier, l'Anglais est devenu indésirable à Marseille. Dans l'obligation de se trouver un nouveau club, Jonathan Rowe serait en passe de s'engager en faveur de Bologne.