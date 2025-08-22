Transfert de Rabiot : Panique à l'OM, l'annonce choc en direct !

Amadou Diawara

Il y a tout juste une semaine, Adrien Rabiot s'est battu avec Jonathan Rowe dans le vestiaire de l'OM à Rennes. Après cette violente altercation, la direction marseillaise a décidé de se séparer des deux joueurs. D'après Walid Acherchour, Adrien Rabiot devrait avoir beaucoup de mal à trouver un nouveau point de chute, et ce, parce que son image en a pris un coup.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2026 avec l'OM, Adrien Rabiot devrait prendre le large dès cet été. En effet, la direction olympienne souhaiterait se débarrasser de son numéro 25 avant la fin de ce mercato, qui va fermer ses portes le 1er septembre à 20 heures.

OM : L'image de Rabiot en a pris un coup Alors qu'Adrien Rabiot s'est battu avec Jonathan Rowe vendredi dernier, l'OM compte se séparer de ses deux joueurs lors de cette fenêtre de transferts. Toutefois, l'international français devrait avoir de grosses difficultés à se trouver un nouveau club. A en croire Walid Acherchour, sa violente altercation dans le vestiaire a terni son image auprès des éventuels prétendants.