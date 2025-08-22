PSG - Transfert de Donnarumma : Le plan B est activé, le problème à l’origine du retournement de situation !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Avec l’arrivée de Lucas Chevalier, Gianluigi Donnarumma a été invité par le PSG à se trouver un nouveau club cet été. Où va rebondir l’Italien ? Dernièrement, la tendance était à un départ vers Manchester City. Mais voilà que Pep Guardiola pourrait finalement se tourner vers un autre gardien étant donné la complexité du dossier Donnarumma. Explications.

Malgré sa campagne de Ligue des Champions, Gianluigi Donnarumma n’avait pas le profil idéal aux yeux de Luis Enrique. Cet été, le PSG a donc recruté Lucas Chevalier et souhaite désormais se séparer de l’Italien. A un an du terme de son contrat, le gardien est donc à vendre. Mais qui va l’acheter ? Alors qu’un intérêt de Manchester City a filtré au cours des derniers jours, le transfert de Donnarumma au sein de l’effectif de Pep Guardiola aurait pris du plomb dans l’aile…

Donnarumma trop cher pour Manchester City ? Devant d’abord se séparer d’Ederson avant d’envisager une arrivée de Gianluigi Donnarumma, Manchester City rencontrerait toutefois déjà des difficultés pour négocier avec le PSG. En effet, selon les informations de Sacha Tavolieri, le prix réclamé par le club de la capitale pour l’Italien serait considéré comme trop élevé. De quoi pousser les Citizens à se tourner vers un plan B au poste de gardien ?