PSG - Transfert de Donnarumma : Le plan B est activé, le problème à l’origine du retournement de situation !

Avec l’arrivée de Lucas Chevalier, Gianluigi Donnarumma a été invité par le PSG à se trouver un nouveau club cet été. Où va rebondir l’Italien ? Dernièrement, la tendance était à un départ vers Manchester City. Mais voilà que Pep Guardiola pourrait finalement se tourner vers un autre gardien étant donné la complexité du dossier Donnarumma. Explications.
Malgré sa campagne de Ligue des Champions, Gianluigi Donnarumma n’avait pas le profil idéal aux yeux de Luis Enrique. Cet été, le PSG a donc recruté Lucas Chevalier et souhaite désormais se séparer de l’Italien. A un an du terme de son contrat, le gardien est donc à vendre. Mais qui va l’acheter ? Alors qu’un intérêt de Manchester City a filtré au cours des derniers jours, le transfert de Donnarumma au sein de l’effectif de Pep Guardiola aurait pris du plomb dans l’aile…
Donnarumma trop cher pour Manchester City ?
Devant d’abord se séparer d’Ederson avant d’envisager une arrivée de Gianluigi Donnarumma, Manchester City rencontrerait toutefois déjà des difficultés pour négocier avec le PSG. En effet, selon les informations de Sacha Tavolieri, le prix réclamé par le club de la capitale pour l’Italien serait considéré comme trop élevé. De quoi pousser les Citizens à se tourner vers un plan B au poste de gardien ?
Lammens plutôt que Donnarumma ?
Manchester City pourrait donc se tourner vers un autre gardien que Gianluigi Donnarumma cet été. Et le club entraîné par Pep Guardiola pourrait trouver son bonheur en Belgique, au Royal Antwerp FC. En effet, Sacha Tavolieri explique que Manchester City aurait commencé à se pencher sur le profil de Senne Lammens. Affaire à suivre…