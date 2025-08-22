280 000€ : Une star du rap se régale au PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Faisant partie des têtes d’affiche du rap français sur ces dernières années, SDM n’a jamais manqué de clamer son amour du PSG. Le rappeur originaire de Clamart s’est d’ailleurs offert un très beau cadeau en lien avec le club parisien, à savoir la location à l’année d’une loge située au sein du Parc des Princes.

Depuis plusieurs années, les rappeurs ne cachent plus leur attachement envers le club de foot favori. Si l’OM compte de nombreuses têtes d’affiche avec Jul, Alonzo, ou encore Soprano, c’est également le cas du côté du PSG. Booba, Niro, ou encore SDM sont tous des fervents supporters parisiens, et sont même parfois écoutés par les joueurs du PSG.

SDM s'offre une loge au Parc des Princes Ayant complètement retourné la scène rap au cours des quatre dernières années, SDM a plus d’une fois fait allusion au club de la capitale dans ses titres. Appréciant énormément le Parc des Princes, l’artiste du 92 s’est offert un beau cadeau. Comme le rapporte l’Equipe, SDM a loué une loge à l’année au sein de l’antre du PSG.