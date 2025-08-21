Officiel : Le PSG annonce une grosse signature !

Devenu une véritable machine sur le plan de l’extra-sportif depuis 2011 et l’arrivée de QSI à la tête du club, le PSG continue de se développer. Ce jeudi, le club de la capitale a officialisé la signature d’un nouveau partenaire en la personne de WeTrade, plateforme de trading en ligne spécialisée dans le Forex et les CFD.
Le PSG continue son énorme développement à l’international. Devenu une véritable machine financière, le club parisien enchaîne les différents accords sponsoring depuis plusieurs années, et n’hésite pas à accueillir différents partenaires. Ce jeudi, le PSG a ainsi officialisé l’arrivée de WeTrade en tant que nouveau partenaire. Cette plateforme de trading en ligne s’est donc engagée avec le club parisien dans un contrat de trois ans portant jusqu’en 2028. Le PSG a officialisé cette heureuse nouvelle par le biais d’un communiqué publié sur le site du club dans la matinée.
Le PSG s’associe avec WeTrade
« Le Paris Saint-Germain et WeTrade sont fiers d'annoncer un nouveau partenariat mondial pluriannuel, qui s'étendra jusqu'en 2028. Cette collaboration réunit l'un des clubs de football les plus emblématiques et les plus performants au monde avec une plateforme de trading en ligne CFD et Forex innovante et leader, unies par des valeurs communes d'excellence, d'innovation et d'ambition mondiale », peut-on lire au sein de ce dernier.
« WeTrade et le Paris Saint-Germain partagent des valeurs similaires »
« Ce partenariat permettra non seulement à WeTrade d'entrer en contact avec plus de 230 millions de supporters du Paris Saint-Germain, mais aussi de leur offrir des expériences exclusives WeTrade x PSG, tout en bénéficiant d'une exposition auprès de centaines de millions de téléspectateurs à travers le monde les jours de match. Cette annonce intervient alors que la société continue de consolider sa position de courtier de premier plan dans le secteur. WeTrade et le Paris Saint-Germain partagent des valeurs similaires, qu'il s'agisse de dominer les marchés financiers ou de régner sur le terrain du Parc des Princes », est-il ajouté.