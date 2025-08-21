Officiel : Le PSG annonce une grosse signature !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Devenu une véritable machine sur le plan de l’extra-sportif depuis 2011 et l’arrivée de QSI à la tête du club, le PSG continue de se développer. Ce jeudi, le club de la capitale a officialisé la signature d’un nouveau partenaire en la personne de WeTrade, plateforme de trading en ligne spécialisée dans le Forex et les CFD.

Le PSG continue son énorme développement à l’international. Devenu une véritable machine financière, le club parisien enchaîne les différents accords sponsoring depuis plusieurs années, et n’hésite pas à accueillir différents partenaires. Ce jeudi, le PSG a ainsi officialisé l’arrivée de WeTrade en tant que nouveau partenaire. Cette plateforme de trading en ligne s’est donc engagée avec le club parisien dans un contrat de trois ans portant jusqu’en 2028. Le PSG a officialisé cette heureuse nouvelle par le biais d’un communiqué publié sur le site du club dans la matinée.

Le PSG s’associe avec WeTrade « Le Paris Saint-Germain et WeTrade sont fiers d'annoncer un nouveau partenariat mondial pluriannuel, qui s'étendra jusqu'en 2028. Cette collaboration réunit l'un des clubs de football les plus emblématiques et les plus performants au monde avec une plateforme de trading en ligne CFD et Forex innovante et leader, unies par des valeurs communes d'excellence, d'innovation et d'ambition mondiale », peut-on lire au sein de ce dernier.