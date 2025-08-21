Transfert à 66M€ : Le PSG évoque un sujet sensible !

Alexis Brunet

Cet été, le PSG a décidé de mettre les moyens pour renforcer sa défense centrale. Le club de la capitale a dépensé 66M€ bonus compris pour s’offrir Illia Zabarnyi en provenance de Bournemouth. Un transfert sensible, car ce dernier est ukrainien et Paris possède également un international russe en la personne de Matvey Safonov. En conférence de presse, Luis Enrique a évoqué le sujet alors que les deux pays sont encore actuellement en guerre.

Il y a quelques jours, le PSG a annoncé un transfert très attendu. Alors qu’il était pisté depuis des mois, Illia Zabarnyi a enfin rejoint le club de la capitale en provenance de Bournemouth. La formation anglaise s’est montrée très dure en affaires et le champion de France a finalement dû s’acquitter d’un chèque de 66M€ bonus compris.

« Au-delà des compromis politiques » Le transfert d’Illia Zabarnyi était donc très attendu et il a fait couler beaucoup d’encre. En effet, de nombreux observateurs se demandent comment va se passer la cohabitation entre le défenseur central ukrainien et le gardien de but russe Matvey Safonov, alors qu’une guerre oppose leur deux pays. Interrogé sur le sujet en conférence de presse, Luis Enrique a livré sa réponse. Ses propos sont rapportés par RMC Sport. « Le sport et particulièrement le football est la meilleure des manières pour avoir la capacité d'inclure des personnes et de faire de l'union, et non de la séparation. Le sport et les personnes sont au-delà des compromis politiques ou des intérêts économiques des politiciens. »