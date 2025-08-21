«Difficile», le PSG annonce le départ d’une star à contrecœur !

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2026, Gianluigi Donnarumma serait sur le point de quitter le PSG. Alors que Luis Enrique ne compte plus sur l'Italien, le club de la capitale s'est attaché les services de Lucas Chevalier. Présent en conférence de presse ce jeudi après-midi, le coach du PSG a avoué que la décision de vendre Gianluigi Donnarumma avait été difficile à prendre.

Pour que son équipe soit d'autant plus performante, Luis Enrique a besoin d'un gardien de but habile aux pieds. Par conséquent, le coach du PSG a réclamé la signature de Lucas Chevalier, et ce, pour remplacer Gianluigi Donnarumma.

«Ce sont des décisions toujours difficiles à prendre» Présent en conférence de presse ce jeudi après-midi, Luis Enrique a avoué que la décision d'aligner Lucas Chevalier à la place de Gianluigi Donnarumma - qui est poussé vers la sortie par le PSG - avait été difficile à prendre. « Ce sont des décisions toujours difficiles à prendre », a lancé le coach parisien, avant d'en rajouter une couche.